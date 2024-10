In der Türkei hat es auf dem Gelände eines staatlichen Luft- und Raumfahrtunternehmens in der Nähe von Ankara einen Anschlag gegeben. Es gebe Tote und Verletzte, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch auf X mit. Der Angriff sei auf dem Grundstück der türkischen Firma Tusas verübt worden. Die Ursache und die Täter der Explosion und des anschließenden Schusswechsels blieben zunächst unklar. In einigen Medienberichten war von einem Selbstmordanschlag die Rede. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden Rettungsdienste an den Ort des Geschehens entsandt. Fernsehbilder zeigten, wie mehrere bewaffnete Angreifer mit Rucksäcken das Gebäude betraten. Zudem waren auf den Bildern ein beschädigtes Tor und ein Zusammenstoß auf einem Parkplatz in der Nähe zu sehen. Laut Anadolu hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Anschlags eingeleitet. In einem TV-Interview sagte der zuständige Bürgermeister, dass bei dem Anschlag drei Menschen getötet und fünf Personen verletzt worden seien. Tusas ist eines der wichtigsten türkischen Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Luftfahrt. Es produziert unter anderem Kaan, das erste nationale Kampfflugzeug des Landes. In der türkischen Metropole Istanbul findet in dieser Woche eine Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt, an der rund 1000 inländische und internationale Unternehmen teilnehmen.