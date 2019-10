Die Türkei steht nach Angaben des Weißen Hauses offenbar kurz davor, in Nordsyrien einzurücken. Nach einem Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sprach Washington von einem "lange geplanten Einsatz" im umkämpften Gebiet, mit dem die Türkei "bald" beginnen werde.

US-Soldaten werden nicht unterstützen "in die Operation involviert sein", sagte Pressesprecherin Stephanie Grisham. Sie seien nicht länger in der unmittelbaren Umgebung vertreten.

Die USA und die Türkei haben sich seit August gemeinsam um die Einrichtung einer Sicherheitszone im Norden des Bürgerkriegslandes bemüht. Dorthin will Erdogan auch syrische Flüchtlinge umsiedeln, die in der Türkei leben. Solche Sicherheitszonen müssen militärisch geschützt werden, vor allem vor möglichen Angriffen aus der Luft.

Ziel der türkischen Offensive sind aber auch kurdische YPG-Milizen, die die Grenzregion kontrollieren und von der Türkei als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation betrachtet werden. Die Türkei will das Gebiet südlich seiner Grenze zu Syrien seit langem allein militärisch kontrollieren.

USA rücken von kurdischen Verbündeten ab

Dass die USA den türkischen Einmarsch hinnehmen, stellt einen bedeutenden Umschwung in der US-Außenpolitik im Nahen Osten dar. Die kurdischen Kräfte waren im Kampf mit dem sogenannten Islamischen Staat (IS) in Syrien Verbündete der USA. Sie trugen im Bodenkampf gegen den IS die Hauptlast. Indem die USA ihre Truppen abziehen, rücken die USA von den Kurden ab, für deren Sicherheit sie bislang einstanden. Für die Kurden bedeute der türkische Einmarsch Unsicherheit, sagte Grisham.

Trumps Billigung des Einsatzes stehe im Widerspruch zu den Empfehlungen wichtiger Berater des Präsidenten, berichtet die New York Times. Diese hätten sich dafür ausgesprochen, ein kleines Truppenkontingent in Nordostsyrien zu belassen. Die Soldaten sollen offenbar vor dem Einmarsch zurückweichen, aber nicht komplett aus Syrien abgezogen werden.

Im Dezember hatte Trump angekündigt, er werde die amerikanischen Soldaten aus Syrien abziehen. Ihm schlug jedoch weit verbreitete Missbilligung entgegen. Er lasse die Kurden angesichts eines drohenden türkischen Angriffs im Stich. Aus Protest trat der damalige Verteidigungsminister Jim Mattis zurück. Der damalige nationale Sicherheitsberater John Bolton versuchte, die Kurden im Rahmen einer koordinierten Kampagne zu schützen.