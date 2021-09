Im Prozess gegen die deutsche Journalistin Meşale Tolu hat die türkische Staatsanwaltschaft am Donnerstag Freispruch beantragt. Die Urteilsverkündung sei auf 24. Dezember vertagt worden, teilte Margit Stumpp, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, mit. Stumpp ist nach eigenen Angaben in Istanbul und beobachtet den Prozess. Tolu sagte nach der Verhandlung dem Evangelischen Pressedienst in Ulm, dass die Forderung des Staatsanwalts "ein politischer Offenbarungseid" sei. Der aus Ulm stammenden Tolu werden "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen. Stumpp teilte mit, die Staatsanwaltschaft habe Tolus Freispruch von allen Anklagepunkten beantragt, aus Beweismangel. Am Donnerstag fand auch der Prozess gegen ihren Ehemann Suat Çorlu statt. Çorlu soll zwar von der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung freigesprochen, aber wegen Terrorpropaganda schuldig gesprochen werden.