Von Tomas Avenarius, Istanbul

Ein türkischer Rechtsanwalt, der im Auftrag der deutschen Botschaft in Ankara als "Kooperationsanwalt" gearbeitet hatte, ist von einem türkischen Gericht vom Vorwurf der Spionage entlastet worden. Der Fall hatte das deutsch-türkische Verhältnis erheblich belastet, weil der Kooperationsanwalt den Auftrag hatte, die Angaben von Türken zu überprüfen, die in Deutschland Asyl beantragt hatten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass den türkischen Behörden durch die Festnahme des Kooperationsanwalts sensible Daten über zahlreiche Asylbewerber in die Hände gefallen sind. Dem Rechtsanwalt selbst hatten bis zu 21 Jahren Haft gedroht. Ob der Fall nun abgeschlossen ist, bleibt vorerst offen: Die türkische Staatsanwaltschaft kann innerhalb von sieben Tagen Rechtsmittel gegen das Urteil des Kriminalgerichts in Ankara einlegen.

Der Jurist hat überprüft, was gegen Asylbewerber aus der Türkei juristisch vorgebracht wird

Der türkische Staatsbürger und Anwalt Yilmaz S. war im September 2019 festgenommen und mit dem Vorwurf der Spionage konfrontiert worden. Er hatte im Auftrag der deutschen Botschaft überprüft, was gegen türkische Staatsbürger, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatten, in der Türkei juristisch vorgebracht werde. S. hatte solche anwaltlichen Tätigkeiten auch für die Botschaften der Niederlande, Norwegens und Schwedens ausgeübt. Als im Land zugelassener Rechtsanwalt hatte er legalen Zugriff auf umfangreiche Datenbanken der türkischen Justiz. Dort konnte er einsehen, welche detaillierten Vorwürfe gegen die Asylsuchenden in der Türkei erhoben werden.

Das Kriminalgericht in Ankara urteilte nun, der Vorwurf der Spionage sei ungerechtfertigt. Ebenso wenig gebe es Beweise für eine Verletzung der Privatsphäre und des Erwerbens oder Verbreitens persönlicher Daten. Dies sagte der Verteidiger des Angeklagten der dpa . Yilmaz S. hatte ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen, war dann aber aus der U-Haft freigekommen. Nach Angaben des Bundesamts für Migration (Bamf) hatte er zum Zeitpunkt der Festnahme Vorgänge zu 59 Asylverfahren bearbeitet, die 113 Menschen betreffen.