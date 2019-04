26. April 2019, 18:40 Uhr Türkei Soldaten unter Putschverdacht

210 Soldaten sollen in der Türkei festgenommen werden, weil sie in Kontakt zur verbotenen Gülen-Bewegung stehen sollen. Unter den Verdächtigen seien auch etliche ranghohe Offiziere. Die Führung in der Türkei macht den Prediger Fethullah Gülen verantwortlich für den Putschversuch im Juli 2016 und geht seither massiv gegen mutmaßliche Anhänger in Justiz, Verwaltung, Polizei und Militär vor. Bislang wurden mehr als 77 000 Menschen festgenommen. 150 000 Angehörige des öffentlichen Dienstes und der Polizei wurden entlassen oder beurlaubt.