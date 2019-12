Die Türkei soll nach dem Willen ihres Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auch Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen schicken. Erdoğan sagte am Donnerstag in Ankara vor Parteivertretern, das türkische Parlament werde am 8. oder 9. Januar über eine solche Truppenentsendung entscheiden, "inshallah", so Gott will, fügte er hinzu. Damit reagiere sein Land auf eine "Einladung" aus Tripolis, sagte Erdoğan. Erst vor einer Woche hatte das Parlament in Ankara ein Memorandum zur militärischen Zusammenarbeit mit der international anerkannten Regierung der nationalen Übereinkunft (GNA) in Tripolis unter Premier Fayez el-Serraj geschlossen. Das sieht die Entsendung militärischer Berater vor. Will die Türkei reguläre Truppen ins Ausland schicken, ist dafür aber ein eigener Parlamentsbeschluss nötig. Die regierende konservativ-islamische AKP hat im Parlament mit den Ultranationalisten der MHP eine klare Mehrheit.

Das Datum der Parlamentsentscheidung ist kaum zufällig gewählt. Am 8. Januar wird der russische Präsident Wladimir Putin in der Türkei erwartet. Russland unterstützt eine private Söldnertruppe, die auf Seiten des Kriegsgegners der offiziellen Regierung kämpft. Die gut ausgerüsteten Soldaten dienen dem libyschen Kriegsherrn General Khalifa Haftar, dessen Truppen die Hauptstadt Tripolis belagern.

Die Regierung dort hat ihre Bitte um militärische Hilfe aus der Türkei verteidigt. "Jeder, der uns kritisiert, sollte sich vorher die Frage stellen, was er an unserer Stelle getan hätte, und er wird feststellen, dass wir keine Alternativen hatten", sagte Premier Serraj der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Libyen und die Türkei seien unabhängige, souveräne Staaten mit legitimen Regierungen, die das Recht hätten, ein solches Abkommen zu schließen. Seine Regierung habe auch Italien um Waffen gebeten, aber bislang offiziell keine Antwort erhalten, sagte Serraj. Erdoğan nannte die Libyer ein "Brudervolk" und verwies auf die osmanische Geschichte, wie auf die der Republik. Auch der Republikgründer Kemal Atatürk habe dort gekämpft, und er frage sich, ob die türkische Opposition das vergessen habe, sagte Erdoğan. Die türkischen Oppositionsparteien haben schon deutlich gemacht, dass sie eine Truppenentsendung nach Libyen nicht mittragen werden. Dagegen hatte die Opposition - mit Ausnahme der Kurden - den türkischen Einmarsch in Nordsyrien noch mitgetragen.

Zusammen mit dem Militärabkommen hatte die Türkei auch ein Abkommen über gemeinsame Seegrenzen mit Tripolis unterzeichnet. Damit verbindet sie die Hoffnung auf eine Ausbeutung von Bodenschätzen im Untergrund des Mittelmeers, wobei es erst einmal um Gas geht. Dieses Abkommen lässt große griechische Inseln völlig unberücksichtigt. Von Griechenland, Zypern und auch von der EU wurde die Türkei deshalb bereits mit Nachdruck kritisiert.