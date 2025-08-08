Der stellvertretende türkische Minister für Infrastruktur, ein Mann namens Ömer Fatih Sayan, machte diese Woche einen zerknirschten Eindruck. Ihm gehe eine Frage nicht aus dem Sinn, sagte Sayan: Wie es nur sein könne, dass es „manche“ störe, „wenn ein Mensch sich bildet?“
TürkeiIm Land der falschen Professoren
Viele Türken bezweifeln schon lange, dass mit den Zeugnissen ihrer Staatsdiener alles in Ordnung ist. Jetzt kommt heraus: Betrüger verkauften falsche Unterschriften, auch auf Unidiplomen. Ein Vizeminister ist laut Lebenslauf geradezu ein Genie – oder etwa nicht?
Von Raphael Geiger, Istanbul
