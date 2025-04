Dem schwedischen Journalisten Joakim Medin, der seit vier Wochen in türkischer Untersuchungshaft sitzt, drohen wohl zwölf Jahre Haft. Am Mittwoch wurden seinem Arbeitgeber, der schwedischen Onlinezeitung ETC, und seiner Frau mitgeteilt, dass der Prozess gegen ihn am kommenden Mittwoch beginne. Ihm werden Präsidentenbeleidigung, terroristische Straftaten und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Medins Chefredakteur Andreas Gustafsson schrieb auf ETC, Medin sei unschuldig: „Joakim ist kein Krimineller und schon gar kein Terrorist. Ich glaube, er selbst freut sich darauf, dass sein Fall vor Gericht gestellt wird, aus dem einfachen Grund, dass er unschuldig ist.“ Der Prozess findet in Ankara statt, Medin kann nur per Videoschalte aus dem Hochsicherheitsgefängnis Silivri teilnehmen.