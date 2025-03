Von Raphael Geiger, Istanbul

Es ist ein Kräftemessen, das in der Türkei gerade beginnt. Am Abend nach der Verhaftung von Ekrem İmamoğlu, des Istanbuler Oberbürgermeisters, gingen in vielen Städten wieder Hunderttausende auf die Straße. Es war der fünfte Abend der Proteste. Offizielle Zahlen gibt es nicht, die Opposition sprach aber von einer Million Menschen allein in Istanbul, die zur abendlichen Kundgebung vor dem Rathaus gekommen sein sollen, und das trotz Kälte und Regens. Die Stimme von Özgür Özel, dem Vorsitzenden der säkularen CHP, hallte kilometerweit durch die Stadt.