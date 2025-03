Türkei:Tausende protestieren gegen Erdoğan, der spricht von „Straßenterror“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warnt die Anhänger seines inhaftierten Gegenspielers Ekrem İmamoğlu vor Kundgebungen am Wochenende. Das sei „Straßenterror“, sagte der 71-Jährige am Freitag, er werde Störungen der öffentlichen Ordnung nicht hinnehmen. „So wie wir dem Terrorismus nie nachgegeben haben, werden wir auch dem Vandalismus nicht weichen.“ Mit Blick auf die gegen İmamoğlu erhobenen Vorwürfe und die Aufrufe zu Protesten sagte er weiter: „Es ist zutiefst unverantwortlich, zur Verteidigung von Diebstahl, Plünderung, Illegalität und Betrug auf die Straße zu verweisen, anstatt vor Gericht zu gehen.“

İmamoğlu, der Bürgermeister Istanbuls, war am Mittwoch wegen des Vorwurfs der Korruption und der Unterstützung einer Terrorgruppe festgenommen worden. Seitdem hat es in Istanbul, Ankara und anderen Städten große Proteste gegeben. Auch am Freitag gingen trotz eines viertägigen Demonstrationsverbots Tausende Menschen in mehreren Städten auf die Straßen.

Zu den Großkundgebungen rief die Republikanische Volkspartei (CHP) von İmamoğlu auf. In einer Ansprache sagte der CHP-Vorsitzende Özgur Özel, dass sich in Istanbul etwa 300 000 Menschen versammelt hätten. Während seiner Rede setzte die Polizei Pfefferspray und Wasserwerfer ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Die Demonstranten stürmten die Polizeibarrikaden und warfen Wurfgeschosse. Zu hören waren Slogans wie „Regierung, Rücktritt!“

In Istanbul haben Polizisten Pfefferspray eingesetzt. (Foto: Khalil Hamra/dpa)

In Izmir, Ankara und anderen Städten kam es ebenfalls zu Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei, die Wasserwerfer gegen die Menschenmenge einsetzte. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf X, dass bei den Demonstrationen in der gesamten Türkei 97 Personen festgenommen worden seien.

Am Wochenende könnte sich die Lage zuspitzen, falls ein Gericht nach Ablauf der Frist für die Untersuchungshaft İmamoğlus formelle Verhaftung anordnet. Er soll am Samstag einem Richter vorgeführt werden. Der 54-Jährige sollte an diesem Wochenende von seiner Partei CHP eigentlich zum Herausforderer Erdoğans bei der kommenden Präsidentenwahl gekürt werden; er ist dessen wichtigster politischer Rivale und liegt in manchen Umfragen vor ihm. Die CHP nennt die Festnahme politisch motiviert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, Gerichtsakten eingesehen zu haben, laut derer İmamoğlu die Korruptionsvorwürfe entschieden zurückweist.

Bei den Demonstrationen sind auch mehrmals Müllcontainer in Flammen aufgegangen. (Foto: Dilara Senkaya/REUTERS)

Justizminister Yilmaz Tunc bezeichnete die Aufrufe der CHP zum Protest als unverantwortlich. „Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit sind Grundrechte. Aber während einer laufenden Ermittlung zu Protesten aufzurufen, ist illegal und inakzeptabel“, schrieb er auf X. Er rief zur Ruhe auf und mahnte, die „unabhängige und unparteiische Justiz“ bewerte den Fall.