Auch neun Jahre nach dem Tod des kurdischen Menschenrechtsanwalts Tahir Elci in der Türkei gibt es keine juristische Aufklärung des Falls. Ein Gericht in Diyarbakir sprach am Mittwoch drei Polizisten frei, denen in dem Verfahren fahrlässige Tötung vorgeworfen worden war. Elci war am 28. November 2015 in Diyarbakir getötet worden. Er hatte eine Pressekonferenz gehalten, als Polizisten das Feuer auf zwei flüchtende Angehörige der verbotenen PKK eröffneten. Diese hatten zuvor in der Nähe zwei Polizisten erschossen. Elci wurde durch einen Kopfschuss getötet. Die türkische Regierung behauptete, Elci sei von den Flüchtenden erschossen worden. Eine Untersuchung von der Goldsmiths-Universität in London ergab hingegen, dass vermutlich Polizisten Elci erschossen hatten.