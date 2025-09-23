Die türkische Polizei hat bei Razzien in der Hauptstadt Ankara, die von der Opposition geführt wird, 13 Menschen festgenommen. Ihnen werde Amtsmissbrauch und Manipulation von Ausschreibungen bei Konzerten vorgeworfen, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Unter den Festgenommenen seien aktive und ehemalige Mitarbeiter der von der größten Oppositionspartei CHP geführten Gemeinde sowie Inhaber von Organisationsfirmen. Die CHP, der bei den Kommunalwahlen 2024 ein Überraschungserfolg gelungen war, steht unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP). Diese weist eine Einflussnahme auf die Justiz zurück.