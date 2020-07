Von tomas AVenarius, Istanbul

Das dürfte der wahre Albtraum eines jedes Fernsehmenschen sein: Mitten in der politischen Diskussionsrunde klingelt das Telefon, am anderen Ende ist - unangemeldet und uneingeladen - der als No-Nonsense-Mann bekannte Innenminister des Landes. Und der kanzelt dann einen der Gesprächsteilnehmer nach allen Regeln der Kunst ab. Live.

Geschehen so bei CNN-Türk, einem der wenigen türkischen TV-Sender, der noch nicht ganz auf Regierungslinie gebracht worden ist. Einer der Diskussionsteilnehmer, der AKP-Politiker und Publizist Mehmet Metiner, hatte in der Sendung über die Folgen des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli 2016 behauptet, dass sich im Innenministerium auf wichtigen Posten und mit Duldung der Regierung bis heute Anhänger von Fethullah Gülen fänden. Der islamistische Prediger gilt als der Kopf des von Präsident Recep Tayyib Erdoğan niedergeschlagenen Coups: Gülen ist Staatsfeind Nummer Eins. Wer im Verdacht steht, Gülen-Anhänger zu sein, landet vor Gericht und meist im Gefängnis.

Den daher ziemlich harschen Vorwurf Metiners wollte Innenminister Süleyman Soylu nicht auf sich sitzen lassen, griff zum Telefon und ging seinen AKP-Parteifreund hart an. Worte wie Beleidigung, unfaires Verhalten und Ähnliches fielen. Als der Angegriffene die CNN-Türk-Moderatorin ums Wort bat, fuhr der Minister dazwischen: "Nein, das erlaube ich nicht. Sie haben bereits gesagt, was Sie zu sagen hatten" und brach das Gespräch ab.

Das mag komisch klingen. Auftreten nach Gutsherrenart ist bei führenden Politikern in der Türkei auch nicht unbedingt ungewöhnlich. Vor einigen Wochen etwa hatte ein Passagier in einem Überlandbus die Corona-Maske nicht über Mund und Nase gezogen, sondern über die Augen, um ungestört schlafen zu können. Nachdem das Foto über die sozialen Netzwerke verbreitet worden war, rief Gesundheitsminister Fahrettin Koca den Maskenmann persönlich an. Der Minister hielt dem Unglücklichen eine Standpauke, von der er die Nation über seinen offiziellen Twitter-Account wissen ließ. Der Blamierte entschuldigte sich - "die Sonne blendete, ich war übermüdet, ich arbeite 19 Stunden am Tag" - ebenfalls vor der Nation. Und jeder Türke erinnert sich daran, dass der überzeugte Nichtraucher Erdoğan in seinen Jahren als Ministerpräsident Bürgern gern das Zigarettenpäckchen abnahm und ihnen einen väterlichen Impulsvortrag über die Gefahren des Rauchens hielt.

Doch der schroffe Auftritt des Innenministers gegenüber seinem Parteifreund Metiner ist nicht nur eine Stilfrage. Er zeigt die Verwerfungen innerhalb von Erdogans Regierungspartei AKP auf. Zum vierten Putsch-Jahrestag ist erneut die Frage nach den wahren Hintergründen des gescheiterten Staatsstreiches aufgetaucht. Schließlich hatte die Bewegung des Islamisten-Predigers Gülen vor 2016 jahrelang eng mit Erdoğans AKP zusammengearbeitet und mit Billigung der Regierung entscheidende Stellen in Justiz, Polizei, Bildungsapparat, den Medien und den Streitkräften übernommen. Offenbar hat in den Reihen der führenden AKP-Politiker keiner ein Interesse daran, dass jemand so heikle Fragen aufwirft, wie Metiner es in der Fernsehsendung tat.