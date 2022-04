Im Prozess gegen den inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala und 16 weitere Angeklagte fanden am Freitag in Istanbul die Schlussplädoyers statt. Kavala ist seit mehr als vier Jahren im Gefängnis, die türkische Anklage wirft ihm einen Umsturzversuch im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten vor sowie "politische und militärische Spionage" im Kontext des Putschversuchs 2016. Der Fall gilt als Nagelprobe für die Rechtsstaatlichkeit der Türkei und der Herrschaft von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Der Prozess führte zu Verstimmungen zwischen Ankara und westlichen Staaten, auch der Bundesrepublik. Kavala war am letzten Prozesstag erneut aus dem Hochsicherheitsgefängnis nur per Video zugeschaltet. Er sagte, die Vorwürfe gegen ihn sollten "den politischen Willen der Millionen Bürger diskreditieren". Er bestritt erneut, dass er ein Hintermann des gescheiterten Putschs war. Das Urteil wurde für Montag erwartet.