In den nordirakischen Bergen haben die ersten kurdischen PKK-Kämpfer ihre Waffen abgegeben. Für Präsident Erdoğan ist das ein Sieg, er treibt den Friedensprozess voran. Aber nicht nur bei den Kurden bleiben Zweifel.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Es sind Bilder, denen man sich kaum entziehen kann. Am frühen Freitagnachmittag laufen sie im türkischen Fernsehen, das Land soll sie sehen. Präsident Erdoğan will es so. Alle sollen wissen, dass eine neue Zeit anfängt. Dass der Krieg zu Ende geht, mit dem sie aufgewachsen sind, in dem viele Türken als Wehrpflichtige selbst gekämpft haben.