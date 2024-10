Zwei Tage nach dem Anschlag auf ein Rüstungsunternehmen in Ankara mit Toten und Verletzten hat die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) dafür die Verantwortung genommen. Dies erklärte die militante Gruppe am Freitag. Die türkische Luftwaffe flog unterdessen nach Angaben des Verteidigungsministeriums die zweite Nacht in Folge Angriffe gegen kurdische Kämpfer im Nordirak. Dabei seien Dutzende Ziele getroffen und viele Kämpfer „neutralisiert“ worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, seit dem Anschlag seien insgesamt 120 PKK-Ziele im Irak und in Syrien getroffen worden. Zudem habe die türkische Polizei bei landesweiten Einsätzen 176 mutmaßliche PKK-Mitglieder festgenommen.