Im Zuge einer Razzia am frühen Dienstagmorgen haben türkische Behörden den regierungskritischen Fernsehsender Sözcü TV abgeschaltet und unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft in Istanbul mitteilte, wurden vier Führungskräfte des Senders festgenommen, darunter die Vorsitzende Funda Tuncer Sidali.

Die Razzia stehe im Zusammenhang mit einem knapp zehn Jahre alten Verfahren. Dabei geht es um angebliche Verbindungen des Eigentümers der Sözcü-Mediengruppe, Burak Akbay, zum Netzwerk des verstorbenen islamischen Geistlichen Fethullah Gülen. Die Regierung macht Gülen für den gescheiterten Putschversuch von 2016 verantwortlich. Der staatliche Einlagensicherungsfonds (TMSF) übernehme nun die Kontrolle über den Sender und dessen Nachrichten-Website. Die gedruckte Zeitung sowie die Schwesterblätter Tavir und Korkusuz seien nicht betroffen.

Das Vorgehen schränkt den Zugang zu oppositionellen Medien in der Türkei erheblich ein. Mit Sözcü TV und Halk TV stehen nun die beiden letzten großen regierungskritischen Sender unter staatlicher Aufsicht. Oppositionsführer Özgür Özel von der „Neuen Partei“ warf der Regierung vor, selbst kleinste Kritik nicht mehr zu dulden. „Sie sind in die Enge getrieben, sie versinken im Sumpf. Deshalb versuchen sie, jeden zu ertränken, der nicht auf ihrer Seite ist“, erklärte Özel auf der Plattform X. Der Vorsitzende der Iyi-Partei, Musavat Dervisoglu, nannte das Vorgehen einen Schlag gegen die Demokratie und die Informationsfreiheit. Auch der türkische Journalistenverband PJA verurteilte die Maßnahme: „Man kann die Wahrheit nicht vertuschen, man kann die Realität nicht zerstören, indem man Journalisten zum Schweigen bringt.“

Die Opposition in der Türkei sieht sich derzeit mit einer juristischen Offensive von Regierungsseite konfrontiert. Sözcü TV ist bereits das sechste große Nachrichtenmedium seit 2022, dem ein Zwangsverwalter vorgesetzt wurde. Zudem haben die Behörden in den vergangenen Jahren zahlreiche gewählte Bürgermeister abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt.