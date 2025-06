In der Türkei ist ein Mitgründer der kleinen Oppositionspartei Deva wegen Spionage zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Ankara verhängte gegen Metin Gürcan eine Gefängnisstrafe von 16 Jahren und 8 Monaten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der ehemalige Soldat habe Informationen ans Ausland verkauft, hieß es laut Anadolu in der Anklageschrift. Dabei ging es demnach unter anderem um militärische Aktivitäten der Türkei in Syrien, im Irak und Libyen, sowie Informationen zu außenpolitischen Treffen und türkischen Drohnen. In einem vorangegangenen Verfahren war er zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde aufgehoben und der Fall nun neu verhandelt, schrieb Anadolu.