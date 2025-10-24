Ein Gericht hat ein Verfahren gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP über die Annullierung eines Parteitags von 2023 abgewiesen. In dem Prozess hatte dem Parteichef Özgür Özel die Absetzung gedroht. Das Gericht entschied nun, das Verfahren sei gegenstandslos. Gegen das Urteil kann Einspruch eingelegt werden. Das Verfahren, das ein ehemaliges Parteimitglied angestrengt hatte, hielt die Partei lange in Atem. Es ging um die Frage, ob Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen. Die Parteiführung wies die Vorwürfe zurück. Die CHP steht im Fokus einer juristischen Offensive, die die Festnahme Hunderter Mitglieder und die Verhaftung von 17 Bürgermeistern zur Folge hatte.