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TürkeiErdoğans Frontalangriff auf die Opposition

Lesezeit: 4 Min.

Nächtlicher Protest in Ankara gegen die von der Justiz angeordnete Absetzung des CHP-Chefs Özgür Özel.
Nächtlicher Protest in Ankara gegen die von der Justiz angeordnete Absetzung des CHP-Chefs Özgür Özel. ADEM ALTAN/AFP

Ein Gericht setzt den Chef der Oppositionspartei CHP ab – und dessen Vorgänger wieder ein. Der gefällt dem autoritären Präsidenten besser. Die Türkei erlebt, wie sich ihre Demokratie auflöst.

Von Raphael Geiger, Istanbul

In der Türkei, wo X noch ein Massenmedium ist, geht am späten Donnerstagabend ein Tweet um, der nicht ganz neu ist, aber immer noch aktuell. Er stammt aus dem Jahr 2012, geschrieben vom damaligen Premierminister Recep Tayyip Erdoğan. „Solange dieser Herr“, schrieb Erdoğan damals, „an der Spitze der CHP steht, ist unsere Arbeit leicht.“

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