16. Oktober 2018 Türkei Mut wird belohnt

Sie hatte sich entschieden, in die Türkei zu reisen, um ihrem Ehemann beizustehen - das war ein großes Risiko. Am Dienstag hat die türkische Justiz entschieden, den Ehemann der Journalistin Meşale Tolu ausreisen zu lassen.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Erst am Sonntag hatte Meşale Tolu, nach Rücksprache mit ihren Anwälten, entschieden, nach Istanbul zu fliegen, wo ihr eine hohe Haftstrafe wegen "Terrorpropaganda" droht. Sie wolle damit ihren ebenfalls angeklagten, mit einer Ausreisesperre belegten türkischen Ehemann Suat Çorlu unterstützen, sagte Tolu. Man darf annehmen, dass deutsche Diplomaten der 33-jährigen Journalistin geraten haben, besser auf diese Reise zu verzichten.

Am Dienstag sitzt das seit August getrennte Paar dann gemeinsam auf der Anklagebank im Istanbuler Justizpalast - in einer Reihe mit weiteren Angeklagten, denen die Staatsanwaltschaft entweder Mitgliedschaft oder Unterstützung der linksextremen MLKP vorwirft. Der Richter verliest Parolen der Marxistisch-Leninistischen Partei, Plakate, mit denen "kommunistische Kämpfer" geehrt wurden. Diese Propaganda sollen die Angeklagten verbreitet haben, auch Tolu durch ihre Arbeit als Übersetzerin bei der linken Nachrichtenagentur Etha. Ein Angeklagter verteidigt sich mit den Worten, er sei Sozialist und habe nur an "erlaubten Veranstaltungen" teilgenommen. Die Leute, die er unterstütze, hätten in Syrien "gegen den barbarischen IS gekämpft".

Tolu wurde 1984 in Ulm geboren, ihre Eltern sind Kurden

Als Tolu aufgerufen wird, bittet sie nur darum, die Ausreisesperre für ihren Mann aufzuheben. Çorlu spricht als nächster und sagt, dass er seit zweieinhalb Monaten seinen dreijährigen Sohn nicht sehen könne. Das Gericht zieht sich bald danach zurück. Dann verkündet es, für alle im Saal überraschend schnell, dass die Ausreisesperre aufgehoben wird. Nächster Prozesstermin ist am 10. Januar. Tolu reagiert erleichtert. "Wir wurden auseinandergerissen und diese Phase hat eigentlich viel zu lange gedauert", sagt sie. "Wir haben jetzt unsere Freiheit erlangt." Sie kritisiert aber auch, das Verfahren gegen sie und ihren Mann sei "von Anfang an sehr ungerecht" gewesen. Ihr Mann sagt, er freue sich, dass das "gesetzeswidrige Hindernis" der Ausreisesperre aus dem Weg geräumt sei. Auf die Frage, ob sie beide sofort reisen werden, sagt Tolu der Süddeutschen Zeitung, ihr Mann brauche erst ein Visum für Deutschland und seine Aufenthaltsgenehmigung sei wegen des Gefängnisaufenthalts auch abgelaufen.

Dies dürfte sich lösen lassen. Der deutsche Generalkonsul in Istanbul, Michael Reiffenstuel, ist als Prozessbeobachter gekommen, er begrüßt noch vor Ort die Entscheidung des Gerichts. Sie berücksichtige das "Kindeswohl". Die Journalistin, die nur einen deutschen Pass hat, verbrachte 2017 mehr als sieben Monate in U-Haft und durfte nach ihrer Freilassung bis August 2018 selbst nicht ausreisen. Tolu wurde 1984 in Ulm geboren, ihre Eltern sind Kurden.

Die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp nimmt ebenfalls als Beobachterin an dem Prozess teil. "Formal gesehen ist es ein rechtsstaatliches Verfahren, aber wir kennen ja die Verhältnisse in der Justiz, und da habe ich persönlich große Bedenken", sagt sie. Mit ihrer Präsenz wolle sie Unterstützung für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei zeigen.

Und noch eine Gerichtsentscheidung gibt es am Dienstag in Istanbul: Der im deutschen Exil lebende ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, soll auf die internationale Fahndungsliste von Interpol. Dündars Anwalt Bülent Utku sagt, die endgültige Entscheidung darüber liege beim Justizministerium in Ankara. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte bei seinem Deutschlandbesuch im September die Auslieferung Dündars verlangt. Ob ein Land einem Interpol-Fahndungsaufruf nachkommt, entscheidet es selbst.