- Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sieht hinter der Schließung mehrerer europäischer Vertretungen im Land aus Sicherheitsgründen eine ausländische Verschwörung. Auch das deutsche Generalkonsulat in Istanbul ist wegen der Gefahr von Anschlägen geschlossen. Soylu warf westlichen Ländern am Donnerstag vor, einen psychologischen Krieg gegen die Türkei führen zu wollen. Sie hätten vergangenen Freitag vor Anschlägen gewarnt, genau am Tag, an dem sich die Türkei als Ziel gesetzt habe, 60 Millionen Touristen jährlich anzuziehen. Deutschland, die USA und andere europäische Länger warnten ihre Staatsbürger vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko. Hintergrund sind islamfeindliche Aktionen in Europa.