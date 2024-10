Viele der Menschen, die nach Europa geflohen sind, kommen aus Ländern, mit denen die Bundesregierung nicht gern oder gar nicht spricht. Was meistens den Gründen entspricht, aus denen die Menschen geflohen sind. Die Gründe heißen zum Beispiel „Taliban“ oder „Baschar al-Assad“. Wie also das tun, wovon sie in der Bundesregierung gerade so oft sprechen, unter anderem der Bundeskanzler: abschieben in dieselben Länder, mit deren Machthabern man eigentlich nichts zu tun haben will? Nicht nur nach Afghanistan, sondern auch, wie Olaf Scholz es will, nach Syrien? Wie soll das gehen? Wichtige Fragen und Antworten:

Könnte es Abschiebeflüge wie nach Afghanistan auch nach Syrien geben?

Bisher hat die Regierung nicht gesagt, wie genau sie es sich vorstellt. Klar sind im Fall von Syrien im Moment nur die Probleme. Im August setzte Deutschland 28 Afghanen in ein Flugzeug der Qatar Airways, ausgelegt auf 254 Passagiere; das Emirat Katar hatte den Deal mit den in Afghanistan regierenden Taliban vermittelt. Wie mit den Taliban unterhält Deutschland auch mit dem syrischen Regime keine diplomatischen Beziehungen. Baschar al-Assad hat sich an der Macht gehalten, indem er sein Volk systematisch bombardieren und ganze Städte zerstören ließ, auch Giftgas setzte er ein. Seine Soldaten werden zum Teil auch in Deutschland für ihre Verbrechen angeklagt.

Inzwischen reden etwa die Golfstaaten trotzdem wieder mit Assad, die Arabische Liga nahm Syrien wieder auf, die Freunde in Moskau und Teheran halten dem Regime in Damaskus ohnehin die Treue. Anders als die Taliban, die einen Weg aus ihrer Isolation suchen, kann Assad aus einer Position der Stärke heraus agieren. Für Abschiebungen jedenfalls müsste auch Deutschland wieder auf ihn zugehen, und Assad würde für sein Entgegenkommen wahrscheinlich größere Forderungen stellen – zum Beispiel wirtschaftlicher Art. Syrien leidet noch immer stark unter den westlichen Sanktionen. Sehr unwahrscheinlich, dass Assad ohne Gegenleistung Menschen zurücknehmen würde, die er nicht zurückhaben will.

Ein solcher Schritt hätte für Deutschland also politische Kosten: die Rehabilitierung des syrischen Diktators. Das zweite Problem ist juristischer Art. Es sind Fälle aus der Vergangenheit bekannt, in denen zurückgekehrte Syrer in Assads Gefängnissen verschwanden. Von manchen fehlt jede Spur. Und jetzt will Deutschland sich darauf verlassen, dass Assads Regime sich den Abgeschobenen gegenüber korrekt verhält? Vor deutschen Gerichten dürfte es die Exekutive mit diesem Vertrauen schwer haben.

Bleibt die Frage der Logistik. Da es aus dem Westen keine Flüge nach Syrien gibt, bräuchte es für Abschiebungen einen Partner – wie es beim Afghanistan-Flug die Katarer waren. Deren Verhältnis zum Assad-Regime ist aber nach wie vor schlecht, für einen Gesprächskanal zu Syrien kämen sie kaum infrage.

Könnte man in syrische Gebiete abschieben, die nicht unter Kontrolle des Assad-Regimes stehen?

Nicht in Assads Einflussbereich sind im Wesentlichen zwei Regionen: Zum einen ist es das Gebiet im Nordosten des Landes, in dem die kurdisch dominierten SDF das Sagen haben, die „Demokratischen Kräfte Syriens“. Auch US-Truppen sind dort stationiert. Vom irakischen Erbil aus kommt man recht leicht in die Region. Das Leben dort ist vergleichsweise friedlich, auch wenn der IS immer wieder Anschläge verübt und die Türkei die Region bombardiert. Abschiebungen dorthin dürften aber schwierig werden, schließlich handelt es sich um keinen anerkannten Staat. Außerdem weisen die Kurden darauf hin, dass der Westen nicht mal gefangene IS-Kämpfer übernehme, die dort zu Tausenden in improvisierten Lagern sitzen. Wieso sollten sie bereit sein, sich um syrische Straftäter zu kümmern?

Zum anderen gibt es im syrischen Norden noch Gebiete, die unter dem Einfluss der Türkei stehen. In der Provinz Idlib regieren, von Ankara unterstützt, die letzten Rebellengruppen, vor allem die Islamisten von Hayat Tahrir al-Scham (HTS). Staatliche Stellen, mit denen Deutschland Abschiebungen koordinieren könnte, fehlen hier völlig. Dazu kommt, dass Assad auf die Gebiete nach wie vor Anspruch erhebt – und ihre Rückgabe zur Bedingung dafür gemacht hat, dass er auf die Türkei zugeht. Die sucht Assads Nähe dringend, ebenfalls wegen der Geflüchteten – denen in der Türkei.

Welche Rolle spielt die Türkei?

Präsident Recep Tayyip Erdoğan steht beim Thema Migration selbst unter Druck. In seinem Land leben offiziellen Zahlen zufolge rund vier Millionen Geflüchtete, die allermeisten aus Syrien. In der Türkei gelten sie allerdings nicht als Geflüchtete, sondern als „Gäste“. Doch ist über die politischen Lager hinweg eine teils aggressive Stimmung gegen die Syrer und auch Afghanen entstanden. Immer wieder kommt es zu Übergriffen. In den Augen vieler war es Erdoğan, der die Menschen erst ins Land holte.

Was dürfte Kanzler Scholz bei seinem Türkei-Besuch am Wochenende besprechen?

Für Deutschland und die EU spielt Erdoğans Regierung eine Doppelrolle: Einerseits hilft sie dabei, dass die Menschen nicht erst auf EU-Boden gelangen, also nach Griechenland oder Bulgarien und dann weiter nach Norden. Die türkische Polizei fängt Menschen ab, bevor sie es über die Grenze schaffen. Andererseits beantragten vergangenes Jahr mehr als 60 000 türkische Staatsbürger in Deutschland Asyl; die meisten werden abgelehnt. Die Bundesregierung verkündete zuletzt, sie habe sich mit der Türkei über eine Rücknahme verständigt, mehrere Hundert seien schon abgeschoben worden.

Das Thema wird auch Scholz’ Besuch am Samstag bestimmen. Erdoğan hat vergangenes Jahr einen neuen Kurs eingeleitet: So viele Syrer wie möglich sollen aus der Türkei zurück in ihr Land. In eben jene Gebiete im Norden, in denen die türkische Armee stationiert ist, zumindest so lange, wie Erdoğan mit seiner Annäherung an Assad nicht weiterkommt. Der syrische Diktator allerdings weiß natürlich, dass viele der Geflüchteten tendenziell seine Gegner sind. Wieso sollte er sie zurückwollen? Dabei geht es der Türkei längst nicht nur um Straftäter, sondern darum, dass die Zahl der Geflüchteten spürbar sinkt. Angeblich reisen die Rückkehrer freiwillig nach Syrien aus, viele von ihnen berichten aber, sie seien zur Unterschrift gezwungen worden.

Auch nach Afghanistan schiebt die Türkei im großen Stil ab, sie hat es dabei leichter: In Istanbul starten Linienflüge nach Kabul. Man deportiere, so der türkische Innenminister, mehr Menschen als alle EU-Länder zusammen. Und das oft finanziert mit Mitteln der Europäischen Union, wie eine Recherche der investigativen Journalisten von Lighthouse Reports und anderer Medien kürzlich gezeigt hat. Die EU scheint nicht allzu genau wissen zu wollen, wie die Türkei Menschen nach Syrien und Afghanistan abschiebt, auch wenn es mit europäischem Fördergeld geschieht. Immerhin kommen die dann nicht mehr nach Europa.

Außerdem wird es beim Besuch von Scholz um die 40 Eurofighter-Jets gehen, die Erdoğan von den Europäern kaufen möchte. Schnellere und einfachere Visaverfahren für Türkinnen und Türken sind ein weiterer Punkt.

Könnte Erdoğan die Geflüchteten wieder benutzen, um gegenüber der EU Forderungen zu stellen?

Der türkische Präsident versteht es, seine Vorteile für sich zu nutzen, auch aktuell wieder: Er sieht den Rechtsruck in Europa und wie dominant das Thema Migration in den EU-Ländern ist. Erdoğan wird dafür etwas fordern, dass er türkische Staatsbürger zurücknimmt und Geflohene weiterhin an der Reise in die Europäische Union hindert. Er dürfte dabei an die Wirtschaft seines Landes denken: Aus der tiefen Krise, in der sich die Türkei befindet, wird sie nur mithilfe des Westens kommen. Letztlich ist es mit Erdoğan wie mit anderen Staatschefs auch, deren Nähe Europa in der Migrationsfrage sucht: Ihre Kooperation hat einen Preis. Wer abschieben und die Zahl der Ankommenden senken will, der muss wohl zahlen.