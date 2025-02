Die türkische Polizei hat in der Metropole Istanbul neun Lokalpolitiker der größten Oppositionspartei CHP wegen Terrorvorwürfen festgenommen. Dabei handele es sich um zwei stellvertretende Bezirksbürgermeister und sieben Gemeinderatsmitglieder, schrieb der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoğlu auf der Plattform X. In den vergangenen Wochen war die türkische Polizei gegen zahlreiche Oppositionspolitiker vorgegangen. Die CHP verurteilt die Aktionen als politisch motiviert. Die Regierung betont dagegen stets, dass die Justiz unabhängig sei.Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu schrieb unter Berufung auf die Istanbuler Staatsanwaltschaft, die Verdächtigen seien auf Anweisung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in die Gemeinden eingeschleust worden. Oberbürgermeister Imamoglu verurteilte die Aktion gegen seine Parteimitglieder als politisch motiviert. Nach den Kommunalwahlen im März, in der die CHP einen überraschenden Erfolg eingefahren hatte, habe man diese Menschen „aus irgendeinem Grund plötzlich zu „Terroristen“ erklärt“, so Imamoglu. Der beliebte Bürgermeister gilt als möglicher Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer künftigen Präsidentenwahl. Auch gegen Imamoglu selbst laufen mehrere Verfahren, ihm droht ein politisches Betätigungsverbot.