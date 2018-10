25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Türkei Krise, hausgemacht

Bundeswirtschaftsminister Altmaier reist nach Ankara, um zur Stabilisierung beizutragen. Langfristig helfen nur politische Reformen.

Von Luisa Seeling

Gerade erst hat Deutschland seine Reisehinweise für die Türkei wieder verschärft. Das Auswärtige Amt warnt davor, während des Türkei-Aufenthalts regierungskritische Äußerungen in den sozialen Medien zu teilen oder auch nur zu liken. Unüberlegte Postings könnten Strafverfolgung nach sich ziehen, selbst dann, wenn der Inhalt nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Man könnte die Warnung auch so zusammenfassen: Vorsicht, liebe Bürger, die türkischen Behörden sind außer Rand und Band.

Deutlicher kann man das Misstrauen nicht aussprechen. Von einer Normalisierung des Verhältnisses sind Deutschland und die Türkei weit entfernt, daran ändert auch die Reise von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wenig, der an diesem Donnerstag mit großer Wirtschaftsdelegation in Ankara eingetroffen ist. Der Minister hat versprochen, die Beziehungen "weiter zu intensivieren" und die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzubringen. Er will ein Zeichen setzen, dass Deutschland die Türkei in Zeiten der Krise nicht hängen lässt. Tatsächlich kann niemand ein Interesse daran haben, dass das Land weiter abrutscht, schon jetzt ist die Lage ernst: Die Lira hat seit Jahresbeginn massiv an Wert verloren, die Inflationsrate steigt, Experten sprechen von einer nahenden Rezession. Deutschland kann zur Stabilisierung beitragen - und sollte das auch tun.

Aber eine Normalisierung kann und darf es nicht geben, wenn damit nur wirtschaftliche Normalisierung gemeint ist. Noch immer sitzen ein paar deutsche und Tausende türkische Staatsbürger aus politischen Gründen in Haft. Zwar wurde in diesem Jahr der Ausnahmezustand nach zwei Jahren aufgehoben, und es gab prominente Freilassungen - erst Deniz Yücel, dann durfte Meşale Tolu ausreisen, inzwischen auch ihr Mann; der US-Pastor Andrew Brunson wurde aus dem Hausarrest entlassen. Nur waren das, allen Beteuerungen zum Trotz, politische und nicht juristische Entscheidungen. Nichts Grundlegendes hat sich in der Türkei geändert, das Klima ist nach wie vor repressiv. Altmaier muss deshalb die Verletzung von Menschenrechten ansprechen, und das nicht nur pro forma; er muss klarmachen, dass es eine Normalisierung nur geben kann, wenn die türkische Führung Anstalten macht, wieder ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit herzustellen.

Ohnehin hängen Wirtschaftskrise und Rechtsstaatsproblem zu eng zusammen, als dass man sie getrennt voneinander betrachten könnte. Die Türkei ist auch deshalb in die Krise geraten, weil das Vertrauen in ihre Institutionen gelitten hat. Welcher ausländische Investor steckt sein Geld schon in ein Land, in dem Firmenmitarbeiter wegen eines Social-Media-Postings hinter Gittern landen können? In dem Genehmigungen und Verträge ewig liegen bleiben, weil sich jede Instanz erst bei der nächsthöheren absichern will? Der türkische Staat war schon immer zentralistisch, seit Einführung des Präsidialsystems dominiert Präsident Recep Tayyip Erdoğan das System. Der hat das Finanzministerium in die Hände seines Schwiegersohns gelegt und greift die Unabhängigkeit der Zentralbank an. Vertrauen schafft man so nicht. Die türkische Wirtschaft lässt sich nicht nur von außen stabilisieren, sondern am besten aus dem Inneren. Solange Erdoğan den Rechtsstaat missachtet, muss jeder Versuch, zur Normalität zurückzukehren, scheitern.