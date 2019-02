3. Februar 2019, 08:22 Uhr Frauen in der Türkei Das Kopftuch sitzt nicht mehr

Erst kämpften die Frauen in der Türkei dafür, ihr Haar zu verhüllen, jetzt legen sie das Tuch wieder ab. Im 17. Jahr der Erdoğan-Herrschaft gerät einiges ins Rutschen - auch die Annahme, die türkische Gesellschaft werde immer konservativer.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Als die Türkin Lefife Ünal jüngst zwei Fotos auf Twitter stellte, bekam sie zur Antwort, sie solle "zur Hölle fahren". Ünal hat zwei Selbstporträts gepostet, das eine zeigt sie mit Kopftuch, auf dem anderen trägt sie ihr langes schwarzes Haar offen, mit der rechten Hand macht sie das Victory-Zeichen. Dazu schrieb sie: "Ihr werdet akzeptieren und respektieren müssen, dass Frauen so sind, wie sie sein wollen, und nicht so, wie ihr es wollt." 10 000 Likes bekam sie auch für diesen Tweet. Und sie wurde bewundert für ihren "Mut".

"Ich war überrascht", sagt Ünal, "ich war ja nicht besonders aktiv auf Twitter." Ünal nippt an einem Tee, in einem Café, das an einen amerikanischen Diner erinnert, wenn man sich die Wasserpfeife am Nebentisch wegdenkt, und die Umgebung. Bağcılar ist ein Istanbuler Stadtbezirk, der so konservativ ist wie die Menschen, die vor Jahrzehnten zuwanderten, viele aus der Schwarzmeerregion. "Ich bin in einem Dorf bei Samsun geboren, da trugen alle Frauen Kopftuch", sagt Ünal. "Mit Kopftuch hat das Leben Grenzen, du kannst nicht tanzen, keine Hosen tragen, keinen Lippenstift." Ünals Lippen sind rot geschminkt, sie trägt einen schwarzen Rollkragenpulli zur Jeans.

Noch vor ein paar Jahren haben Frauen in der Türkei dafür gekämpft, ihre Haare bedecken zu dürfen. An Universitäten und in staatlichen Ämtern war das verboten. Das Militär und die säkulare Partei CHP, die sich auf Republikgründer Kemal Atatürk beruft, wachten darüber, dass es so blieb. Erst Recep Tayyip Erdoğan schaffte die Verbote nach und nach ab, so hatte er es seinen konservativen Wählern versprochen: erst 2008 an den Unis, 2013 dann im Staatsdienst. Erdoğans Töchter hatten davor noch in den USA studiert, mit Kopftuch. Er wünsche sich eine "religiöse Generation", sagte Erdoğan. Als die ersten "bedeckten" Frauen in den eleganten Istanbuler Malls auftauchten, waren andere Kundinnen pikiert. Denn Mädchen und Frauen mit Kopftüchern gehörten davor überwiegend zur Unterschicht. Das ist nicht mehr so. Doch nun, im 17. Jahr der Erdoğan-Herrschaft, gerät einiges ins Rutschen - auch die Annahme, die türkische Gesellschaft werde immer konservativer.

Eine Zahnärztin löschte ihren offenen Tweet. Dann aber stellte sie ihn doch wieder ins Netz

Lefife Ünal ist nicht die einzige Frau, die jüngst ein Doppelporträt gepostet hat. Es gibt eine kleine Bewegung, sie läuft in der Türkei unter den Hashtags #10YearsChallenge, #1YearChallenge und #YalnizYueruemeyeceksin (Du wirst nicht allein gehen). "Drei Jahre lang", sagt Ünal, habe sie sich mit der Frage gequält, ob sie das Tuch abnehmen soll, das sie mit 19 anlegte, weil ihre Familie es so wollte. Nun ist sie 30. Der Familie klarzumachen, "dass mein Innerstes nicht zu meinem Äußeren passt", war schwer. "Wir haben uns gegenseitig das Herz gebrochen." Inzwischen hätten die Eltern ihren Schritt akzeptiert. Als sie auf Twitter gefragt wurde, ob die beiden Fotos wirklich dieselbe Person zeigen, antwortete sie: "Ich bin immer ich."

Das renommierte Forschungsinstitut Konda hat 2018 herausgefunden, dass 93 Prozent der 15- bis 29-jährigen Türken soziale Medien nutzen. "Unsere Eltern sind mit Fernsehen und Zeitungen aufgewachsen, da war ihre Meinung nicht gefragt, bei unserer Generation ist das anders", sagt Ünal, nimmt ihr Handy und klickt sich durch ihr Instagram-Profil.

Büşra Cebeci hat ihre eigene Geschichte auch geteilt; die Journalistin war eine Pionierin der neuen, jungen Frauenbewegung. Schon 2018 hatte sie ein paar Artikel über weibliche Gewissenskonflikte rund um Religion und Familie geschrieben, aber so richtig bekannt wurde das erst, als sie ihre Fotos über Twitter teilte. "Männer haben mir gesagt, nimm das Tuch ab, aber schweig", sagt Cebeci. Genau das will sie nicht. Cebeci ist 25, sie arbeitet bei einer kleinen Istanbuler TV-Station.