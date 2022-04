Ein türkisches Gericht hat den Prozess in Istanbul um die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 gestoppt. Die Entscheidung folgte am Donnerstag auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft, das Verfahren an Saudi-Arabien zu übergeben. Sie hatte dies damit begründet, dass der 2020 begonnene Prozess in der Türkei nicht vorankomme, weil die Angeklagten ausländische Staatsbürger seien, ihre Aussagen nicht aufgenommen und Haftbefehle nicht vollstreckt werden könnten. Ein Anwalt von Khashoggis Verlobter kritisierte die Entscheidung als rechtswidrig.