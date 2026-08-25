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Europäischer Gerichtshof für MenschenrechteErneutes Urteil: Türkei soll Osman Kavala freilassen

Lesezeit: 2 Min.

Osman Kavala sitzt seit 2017 ununterbrochen im Gefängnis.
Osman Kavala sitzt seit 2017 ununterbrochen im Gefängnis. AFP

Bereits zum dritten Mal verurteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei wegen des Umgangs mit dem inhaftierten Aktivisten. Die fehlende Unabhängigkeit der Justiz im Land sei „systemisch“.

Tomas Avenarius, Berlin

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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei wegen der Inhaftierung des Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala ein weiteres Mal verurteilt und erneut seine Freilassung gefordert. Der 68-jährige Kavala, ein vermögender Unternehmer, Philanthrop und Intellektueller, war im Jahr 2017 wegen angeblicher Staatsfeindlichkeit inhaftiert worden. Später wurde Kavala dann auch noch eine Beteiligung am gescheiterten Militärputsch von 2016 – und damit ein schwerer Umsturzversuch – vorgeworfen.

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SZ PlusVon Christiane Schlötzer

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