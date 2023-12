Bei Razzien haben türkische Behörden mehr als 300 Personen mit mutmaßlichen Verbindungen zur militanten Organisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Innenminister Ali Yerlikaya zeigte ein Video, in dem Polizisten in Wohnungen und Gebäude eindringen. Die meisten der Verdächtigen seien in Ankara, Istanbul und Izmir festgenommen worden. Der IS kontrollierte auf seinem Höhepunkt 2014 ein Drittel des Irak und Syriens und hat Anschläge in der Türkei verübt. Die dortigen Behörden gingen in den vergangenen Wochen verstärkt gegen den IS und kurdische Kämpfer vor, nachdem am 1. Oktober eine Bombe in der Nähe von Regierungsgebäuden in Ankara gezündet worden war.