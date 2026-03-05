Der iranische Generalstab hat dementiert, die Türkei mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben. Meldungen über einen Abschuss in Richtung türkisches Territorium seien falsch. Am Mittwoch hatte ein Nato-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion eine ballistische Rakete abgefangen. Iran dementierte ebenso, Aserbaidschan mit Drohnen angegriffen zu haben. Zwei Menschen seien bei entsprechenden Attacken verletzt worden, teilte das Außenministerium in Baku mit. Auch am Mittwoch setzte Iran Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zufolge seine Angriffe in der Golfregion fort. Das israelische Militär berichtete über den Abschluss der nunmehr zwölften Angriffswelle gegen Iran, die unter anderem Spezialeinheiten gegolten habe. Seit Samstag führen Israel und die USA Krieg gegen das Land.