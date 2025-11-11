Seit März sitzt Istanbuls Oberbürgermeister in Haft. Nun präsentiert die Justiz eine Anklageschrift, die Erdoğans Rivalen auf mehreren Tausend Seiten eine Vielzahl angeblicher Vergehen vorwirft.

Die türkische Staatsanwaltschaft hat sich einen Namen einfallen lassen für jene Organisation, gegen die sie am Dienstag Anklage erhob. Es handle sich, teilte sie am Nachmittag mit, um die „kriminelle İmamoğlu-Organisation zum Zwecke der Bereicherung“. In der Pressemitteilung ist der Name fett geschrieben.