TürkeiStaatsanwaltschaft fordert 2352 Jahre Haft für İmamoğlu

Lesezeit: 3 Min.

Seine Popularität ist gestiegen, die Zahl der Verfahren gegen ihn auch: der türkische Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu.
Seine Popularität ist gestiegen, die Zahl der Verfahren gegen ihn auch: der türkische Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu. (Foto: Tolga Ildun/ZUMA Wire/IMAGO)

Seit März sitzt Istanbuls Oberbürgermeister in Haft. Nun präsentiert die Justiz eine Anklageschrift, die Erdoğans Rivalen auf mehreren Tausend Seiten eine Vielzahl angeblicher Vergehen vorwirft.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Die türkische Staatsanwaltschaft hat sich einen Namen einfallen lassen für jene Organisation, gegen die sie am Dienstag Anklage erhob. Es handle sich, teilte sie am Nachmittag mit, um die „kriminelle İmamoğlu-Organisation zum Zwecke der Bereicherung“. In der Pressemitteilung ist der Name fett geschrieben.

