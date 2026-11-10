Die türkische Justiz hat eine Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung wegen des Vorwurfs der Spionage vorübergehend festgenommen und zur Vernehmung vor ein Istanbuler Gericht gebracht. Yonca Verdioglu Sik, die mit dem oppositionellen Abgeordneten und Journalisten Ahmet Sik verheiratet ist, sei dort zu ihrer Arbeit für die Stiftung befragt worden, erklärte ihre Anwältin.

Bei der Vernehmung sei Sik zu ihrer Tätigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung, zur Arbeitsweise der Einrichtung, zu ihren Aktivitäten und zu den Zahlungen, die sie erhalten habe, gefragt worden. Speziell sei es um die Zusammenarbeit mit dem LGBTQ-Verein „Kaos GL“ gegangen. Ihre Mandantin habe ihre Tätigkeit transparent dargestellt und ihrerseits erläutert, wie die Stiftung arbeite. Das Ermittlungsverfahren sei „bedenklich und beunruhigend“, erklärte die Anwältin. Zudem habe sie heute erfahren, dass ein Ausreiseverbot gegen Sik vorliege.

Regierungsnaher Sender bezichtigte LGBTQ-Vereine

Im September hatte es in der Türkei landesweite Razzien unter anderem bei LGBTQ-Vereinen gegeben, zahlreiche Personen wurden festgenommen. Die Justiz wirft ihnen etwa Obszönität und Prostitution vor. Justizminister Akin Gürlek hatte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erklärt, eine Untersuchung der Finanzberichte der Vereine habe ergeben, dass hohe Geldbeträge von öffentlichen Einrichtungen aus dem Ausland überwiesen wurden.

Regierungsnahe türkische Sender hatten berichtet, aus offiziellen Prüfberichten des Gouverneursamtes Istanbul gehe hervor, dass die Vereine nicht im Sinne ihrer Gründungszwecke gehandelt hätten. Genannt wurde dabei auch ein Verein, den unter anderem die Heinrich-Böll-Stiftung in der Vergangenheit - zuletzt 2023 - unterstützte. Die Heinrich-Böll-Stiftung wehrt sich gegen den Vorwurf, Vereine unrechtmäßig finanziert zu haben.