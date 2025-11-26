Einer der bekanntesten Journalisten und Politik-Kommentatoren in der Türkei ist zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter in Istanbul sprachen Fatih Altaylı, wegen Bedrohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyp Erdoğan schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Altaylı, der im Juni verhaftet worden war, bleibt dennoch weiter im Gefängnis. Es bestehe Fluchtgefahr, argumentierte das Gericht. Der 63-Jährige hatte vor seiner Verhaftung auf einem YouTube-Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten fast täglich das politische Geschehen in der Türkei kommentiert. Hintergrund ist Anadolu zufolge ein Video, in dem Altaylı, über eine Umfrage spricht. Demnach wären 70 Prozent der Menschen in der Türkei gegen eine lebenslange Amtszeit Erdoğans.