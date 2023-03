Rund zwei Monate vor der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei droht der Opposition eine Schwächung. Die rechtsgerichtete Partei IYI erklärte am Freitag in Ankara, das Oppositionsbündnis vertrete nicht mehr den nationalen Willen. Sollte die IYI aus der Allianz ausscheren, ginge der Kandidat der Opposition geschwächt in das Rennen gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan. IYI-Parteichefin Meral Aksener sagte, die anderen fünf Parteien im Oppositionsbündnis hätten den Chef der Republikanischen Volkspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, zu ihrem Präsidentschaftskandidaten auserwählt. Ihre Partei könne diese Personalie nicht akzeptieren. Besser geeignet wären aus ihrer Sicht die Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, oder von Ankara, Mansur Yavas, die beide ebenfalls zur CHP gehören. Umfragen zufolge würden beide Kandidaten Erdoğan schlagen.