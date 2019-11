Die Türkei hat eine Frau des toten Chefs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, festgenommen. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch mit. Anfang der Woche setzten türkische Kräfte die ältere Schwester Al-Bagdadis in Nordsyrien fest und bezeichneten dies als "Goldgrube" für die Geheimdienste und etwaige neue Erkenntnisse über den IS. Ende Oktober hatte sich Al-Bagdadi nach amerikanischen Angaben bei einem US-Einsatz in der syrischen Provinz Idlib in die Luft gejagt. Der IS ernannte den wenig bekannten Abu Ibrahim al-Haschimi zum Nachfolger. "Wir haben seine Frau geschnappt, aber wir haben keine große Sache daraus gemacht", sagte Erdoğan. Er kritisierte die USA für die "Kommunikationskampagne" nach Al-Bagdadis Tod. Wann und wie die Frau festgenommen wurde, sagte Erdoğan nicht.