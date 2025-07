In der Türkei sind weitere oppositionelle Bürgermeister festgenommen worden. Die CHP-Politiker sind Bürgermeister der Großstädte Antalya (Muhittin Bocek), Adana (Zeydan Karalar) und Adıyaman (Abdurrahman Tutdere), ihnen wird laut Staatssender TRT Korruption vorgeworfen. In Adana versammelten sich Menschen zum Protest gegen das Vorgehen und forderten in Sprechchören die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Rücktritt auf.