Von Tomas Avenarius, Istanbul

Nachdem die Türkei sich im Sommer eine Weile lang erfolgreich als Musterknabe im Kampf gegen das Coronavirus dargestellt hat, wird kurz vor Winteranfang das wahre Ausmaß der Durchseuchung klar: Es ist nach Warnungen der organisierten Ärzteschaft erschreckend hoch. Offiziell gibt es in der Türkei bisher 417 594 Corona-Patienten mit eindeutigen Symptomen und 11 601 Todesopfer. Diese Zahlen werden aber von vielen Medizinern als deutlich zu niedrig infrage gestellt.

Statt der Corona-Positiven werden von der Regierung nur die Fälle von Infektionen mit klaren Symptomen genannt. Manche Experten sagen, um das wahre Ausmaß zu erfassen, müsse man die Zahl der Infizierten mit 20 multiplizieren. Gesundheitsminister Fahrettin Koca selbst gestand zumindest Rückschlage bei der Seuchenbekämpfung ein: "In den vergangenen Monaten haben wir einen deutlichen Anstieg der Erkrankungen und der Todesfälle beobachtet, was den weltweiten Trend widerspiegelt."

Der Bürgermeister von Istanbul fordert einen langen Lockdown für seine Stadt

Auch das oberste wissenschaftliche Beratergremium der Türkei legt der Regierung nun "konkrete Maßnahmen" zur Eindämmung der sich offenbar rapide ausbreitenden Seuche nahe. Gesundheitsminister Koca sagt allerdings nicht, was genau die Fachleute ihm vorschlagen. Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu, einer der führenden Oppositionellen, hatte bereits einen mindestens zwei-, wenn nicht gar vierwöchigen Lockdown für seine 16-Millionen-Stadt gefordert. İmamoğlu warnte vor dem Hintergrund der fragwürdigen offiziellen Zahlen, die Seuche gerate ohne Lockdown "außer Kontrolle".

Allein die Zahl der Erkrankungen in Istanbul sei höher als die offiziell für das ganze Land genannten Zahlen. Auch Angaben in den Medien zufolge sind mindestens die Hälfte aller Erkrankungen und Todesfälle in Istanbul registriert worden. Ibrahim Akkurt, ein Verbandsvertreter der türkischen Ärztekammer, kam für diesen Montag auf landesweit allein 87 263 Infizierte an diesem einen Tag. Er sagte der Zeitung Sözcü, er habe dies berechnet aufgrund der Basis der offiziellen Zahlen über die Belegung der Krankenhausbetten, der Intensivbetten und der eingesetzten Beatmungsgeräte.

An einer weiteren Talfahrt der Wirtschaft kann die Regierung nicht interessiert sein

Ob diese Zahlen zuverlässig sind, lässt sich nicht sagen. Dass die Lage inzwischen mehr als angespannt ist, scheint aber auch die Bevölkerung zu sehen. Die strenge Maskenpflicht außer Hauses wird weitestgehend befolgt. Einer Umfrage zufolge wären auch mehr als 80 Prozent der Türken mit neuen Wochenend-Lockdowns und ähnlich strengen Maßnahmen einverstanden. Für Senioren über 65 Jahre gilt bereits, dass sie nur noch zwischen 10 und 16 Uhr auf die Straßen dürfen. Restaurants und Cafés müssen um 22 Uhr schließen, danach ist nur noch Lieferservice möglich.

Am Dienstag gab Präsident Recep Tayyip Erdoğan dann weitere Verschärfungen bekannt. So sollen die Schulen bis Ende des Jahres geschlossen bleiben, Gaststätten dürfen nur noch liefern, Sportveranstaltungen müssen ohne Zuschauer stattfinden. Angesichts der durch die Seuche weiter verstärkten schlechten Wirtschaftslage und des weitgehenden Zusammenbruchs der Tourismusindustrie in diesem Sommer kann die Regierung aber kaum daran interessiert sein, die Wirtschaft durch umfassende Anti-Corona-Maßnahmen noch weiter abzuwürgen.