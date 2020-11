Von Tomas Avenarius, Istanbul

Wegen des immer größer werdenden innen- und außenpolitischen Drucks scheint der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan Möglichkeiten einer politischen Kehrtwende auszuloten und sich als prowestlicher Reformer ins Spiel zu bringen. So sagte Erdoğan, der in den letzten Monaten keine Gelegenheit zum Streit mit der EU ausgelassen hatte: "Die Türkei sieht sich in Europa und will ihre Zukunft mit Europa gestalten." Auch sein Sprecher und außenpolitischer Berater Ibrahim Kalın, der zuvor wegen der drohenden EU-Sanktionen in Brüssel Gespräche geführt hatte, schlug in diese Kerbe: Die EU-Aufnahmekriterien hätten den Reformprozess in der Türkei angetrieben und täten es bis heute: "Die EU-Perspektive ist nicht gänzlich verloren."

Erdoğan ging auch auf die USA unter einem zukünftigen Präsidenten Joe Biden zu. Er wolle die partnerschaftlichen Beziehungen zu den USA nutzen bei der Lösung regionaler und globaler Probleme. Auch in Fragen der Rechtsstaatlichkeit hatte der Präsident jüngst Reformen angedeutet - die Justiz ist nach Meinung der Opposition unter seiner Herrschaft zu einem politisch manipulierten Instrument geworden.

Vor allem die schlechte Wirtschaftslage, die durch Corona noch verschärft wird, bringt den Staatschef innenpolitisch in Zugzwang, Sanktionen gegen sein Land kann er sich kaum leisten. In Umfragen fällt inzwischen nicht nur die Regierungspartei AKP zurück, sondern auch Erdoğan als Person. Dies erklärt die öffentlich erklärte Reformbereitschaft des extrem pragmatischen Machtpolitikers. So hat er wegen des rapiden Verfalls der türkischen Währung und der bedrohlich gesunkenen Devisenreserven jüngst schon die Kehrtwende in der Währungspolitik vollzogen. Er akzeptierte eine von ihm zuvor vehement abgelehnte Leitzinserhöhung. Der für die fatale Wirtschaftspolitik verantwortliche Wirtschafts- und Finanzminister, ein Schwiegersohn Erdoğans, musste abdanken, der Nachfolger erhöhte sofort die Zinsen. All dies sind Versuche, sowohl die unter der steigenden Inflation leidende Bevölkerung zurückzugewinnen als auch, ausländische Investoren ins Land zu holen.

Als Beweis echten Reformwillens würden Opposition und Zivilgesellschaft aber wohl die Freilassung des Kulturmäzens Osman Kavala und des ehemaligen Chefs der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtaş, betrachten. Der zivilgesellschaftlich engagierte Kavala sitzt seit drei Jahren unter fragwürdigen Vorwürfen in U-Haft. Der Kurdenpolitiker Demirtaş wird unter fragwürdigen Vorwürfen als Unterstützer der PKK verdächtigt, er sitzt seit vier Jahren. Die Männer gelten als Opfer einer politisch manipulierten Justiz.

Umso ungewöhnlicher, dass ein langjähriger Vertrauter und konservativer Berater des Präsidenten nun öffentlich erklärte, er verstehe nicht, dass die beiden noch immer in Haft seien. Was die Vorwürfe gegen Kavala angehe, "würde solchen Unsinn nicht einmal ein Kind zu Papier bringen", sagte der frühere Vize-Premier Bülent Arınc. Möglicherweise werde so die Freilassung von einem oder sogar beiden Häftlingen auf gesichtswahrende Art vorbereitet, spekulieren türkische Medien. Die Freilassung würde es dem Präsidenten erlauben, auf die Opposition zuzugehen und Möglichkeiten neuer Regierungsbündnisse ohne die ultra-nationalistische MHP auszuloten.

Denn die MHP, die die Parlamentsmehrheit der Regierungspartei AKP durch Duldung sichert, wird zur Belastung Erdoğans. Wohl auch deshalb zieht die Affäre um einen MHP-nahen Mafia-Boss, der einen Oppositionspolitiker offen mit dem Tod bedroht hatte, immer weitere Kreise. Der mit Erdoğans Regierungspartnern von der MHP verbündete Mafia-Boss Alahettin Çakıcı hatte öffentlich geäußert, der Führer der wichtigsten Oppositionspartei CHP solle nicht "den Fehler seines Lebens machen", indem er MHP-Chef Devlet Bahçeli kritisiere. Çakıcı ist mit Bahçeli persönlich verbunden: Der MHP-Chef hatte sich erfolgreich für die Freilassung des wegen Anstiftung zum Mord verurteilten Mobsters eingesetzt. Çakıcı ist nicht irgendein Mafia-Boss: Er soll in den Achtziger- und Neunzigerjahren Auftragsmorde für den "Tiefen Staat" ausgeführt haben. Die MHP als Partei war mit dem "Tiefen Staat" eng verbunden.

Nachdem sich der bedrohte CHP-Chef Kemal Kılıcdaroğlu nun an den Staatsanwalt gewandt hatte und aus der Opposition gefordert wurde, dass der Staatschef Stellung beziehe, äußerte sich Erdoğans Sprecher Kalın: "Es ist inakzeptabel, dass eine Person in einem Rechtsstaat derart bedroht wird. Die Gerichte werden auf Basis der Gesetzeslage alles Nötige tun."