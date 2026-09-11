Ein Istanbuler Bezirk wählt eine Bürgermeisterin von der Opposition, trotzdem regiert dort nun ein Mann von Erdoğans AKP. Der Fall zeigt, mit welchen Mitteln der geschwächte Präsident um die Macht kämpft.

Sicher, sie wussten es vorher schon. Schon lange. Die Türkinnen und Türken kennen ja die Nachrichten der vergangenen Jahre, all die verhafteten Oppositionellen, im Mai war die Polizei in der Zentrale der größten Oppositionspartei. Wer sich in der Türkei nicht taub stellt, weiß, dass es gefährlich ist, dem Präsidenten gefährlich zu werden.