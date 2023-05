Von Tomas Avenarius, Berlin

Wie immer wies die Reaktion des Marktes, von Natur aus nüchtern, in die sich abzeichnende Richtung. Aus Furcht davor, dass Recep Tayyip Erdoğan die Türkei noch fünf weitere Jahre regieren könnte, brach die Istanbuler Börse am Morgen nach der Wahl ein, musste vorübergehend sogar schließen. Auch der Wechselkurs der ohnehin gebeutelten Türkischen Lira blieb am Montag im Keller. Die Botschaft des Marktes war eindeutig: Erdoğans unkonventionelle - manche sagen, unverantwortliche - Zins- und Währungspolitik bringt die Türkei wirtschaftlich an den Rand des Abgrunds. Aber genau diese Politik, so die Analysten und Finanzmakler, wird sich in den kommenden Jahren kaum grundlegend ändern.