Am Donnerstag blickt die Welt nach Istanbul: Kommt es dort zum Ukraine-Gipfel? Putin selbst hat Gespräche vorgeschlagen, Selenskij will da sein, Trump überlegt es sich. Der türkische Präsident, der zu Hause um Anerkennung kämpft, stünde international glänzend da.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Der türkische Präsident ist ein Realist. Einer, der genau beobachtet, was passiert, in seinem Land und in der Region. Der Blick in die Nachrichten dürfte in Recep Tayyip Erdoğan gerade gemischte Gefühle hervorrufen. Einerseits sah er im März keine andere Möglichkeit mehr, als seinen Rivalen in Untersuchungshaft nehmen zu lassen. Die maximal brutale Antwort auf schlechte Umfragewerte, womit er weite Teile der Gesellschaft gegen sich aufbrachte.