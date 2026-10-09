Menschen aus der türkischen Elite bereichern sich über Jahre an künstlich hochgetriebenen Aktienfonds. Dann platzt die Blase, Hunderttausende verlieren ihr Geld. Die Verdächtigen kommen aus dem Umfeld des Präsidenten.

Fatma Betül Sayan Kaya war bisher eine Frau, die ihre Eltern stolz machte. In der Hinsicht war sie wie ihre Geschwister; ihre Schwester und ihr Bruder, auch die machten Karriere in der türkischen Regierung. Sie arbeiteten eine Weile als Berater im Amt des Premierministers, als der Recep Tayyip Erdoğan hieß. Drei Kinder einer Familie aus dem konservativen Istanbuler Stadtteil Fatih, die es ganz nach oben schafften.