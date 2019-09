Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat dem Westen mit der Öffnung seiner Landesgrenzen für syrische Flüchtlinge gedroht. Wenn nicht bald eine Sicherheitszone im Norden Syriens entstehe, wo die Flüchtlinge aus der Türkei hinziehen könnten, "werden wir gezwungen sein, die Tore zu öffnen", sagte Erdoğan am Donnerstag in einer Rede. "Wir können nicht dazu gezwungen werden, die Last alleine zu tragen." Bisher habe die Türkei in der Flüchtlingskrise vom Rest der Welt nicht ausreichend Unterstützung bekommen, so Erdoğan. Die Türkei will mit den USA einen 30 bis 40 Kilometer breiten Streifen in Nordsyrien als Sicherheitszone festlegen, aus dem die momentan dort herrschenden Kurdenmilizen abziehen sollen. In dem Gebiet sollen etwa eine Million der 3,65 Millionen Syrer untergebracht werden, die derzeit als Flüchtlinge in der Türkei leben.