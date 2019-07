2. Juli 2019, 18:55 Uhr Türkei Erdoğan besucht Xi in Peking

China und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereiche Sicherheit und Wirtschaft stärken. Das vereinbarte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Dienstag in Peking mit Präsident Xi Jinping, berichtete der chinesische Staatssender CCT. Die Türkei erlaube "niemandem", die Beziehungen der beiden Länder zu stören, sagte Erdoğan demnach. Anders als zuvor kritisierte die türkische Seite in Peking nicht die Masseninhaftierung von Muslimen in der westchinesischen Provinz Xinjiang. Es sei eine Tatsache, dass die Bewohner verschiedener ethnischer Gruppen in Xinjiang "glücklich leben", sagte Erdoğan laut CCTV. Noch im Februar hatte die Türkei als eine der ersten mehrheitlich muslimischen Staaten China für sein hartes Vorgehen in der Region kritisiert und die Umerziehungslager für Uiguren als "Schande für die Menschheit" bezeichnet.