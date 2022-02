Erdoğan an Covid-19 erkrankt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Frau Emine ) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 67-Jährige berichtete am Samstag auf Twitter von "milden Symptomen" einer Erkrankung, die bei beiden festgestellt wurden. Die Covid-19-Tests seien dann positiv ausgefallen. Erdoğan zufolge handelt es sich um die Omikron-Variante des Virus. Der Präsident und seine Frau bleiben nun zu Hause - nach Angaben eines Beraters zunächst für eine Woche. Der türkische Präsident, der Ende Februar 68 Jahre alt wird und geimpft ist, hatte sich am Donnerstag in Kiew im Ukraine-Konflikt erneut als Vermittler angeboten.