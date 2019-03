31. März 2019, 20:29 Uhr Türkei Erdoğans Kraftakt

Die alten Rezepte der AKP funktionieren noch. Aber nicht mehr so gut.

Von Christiane Schlötzer

Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei.Das hat Recep Tayyip Erdoğan immer wieder gesagt. Der Präsident und seine Partei, die AKP, haben sich diese wichtigste Trophäe der Kommunalwahl am Sonntag wieder geholt. Aber ihr Sieg in der 15-Millionen-Metropole war kein Triumph, sondern ein Kraftakt, der nur mit Hilfe eines Krückstocks gelang. Den lieferte die ultranationalistische Partei MHP: Das ungleiche politische Paar ist nun auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.

Die Opposition hatte auf einen Anfang vom Ende der Ära Erdoğan gehofft. Sie hatte sich erstmals in vielen Städten hinter einem einzigen Kandidaten versammelt. In Ankara hat sie damit einen Etappensieg erreicht, sie nahm der AKP das Oberbürgermeisteramt ab, das die Konservativen seit 1994 besetzten, so lange wie in Istanbul. Die Opposition hatte dabei gegen die Liebedienerei von 90 Prozent der Medien zu kämpfen. Die Chancenungleichheit war offensichtlich.

Die AKP hat ihren Aufstieg einst in den Kommunen begonnen. Ihre Macht aber baute sie mit einer konservativen Revolution aus. Sie gab zuvor eher an den Rand gedrängten gesellschaftlichen Gruppen Selbstbewusstsein und schürte die Wut auf die alte säkulare Elite. Das Rezept funktioniert immer noch, aber weniger gut.