Sie kommen direkt aus dem Untergrund. Über einen Tunnel gelangen die Gefangenen von ihren Zellen ins Gerichtsgebäude, über eine Treppe geht es hoch in den Verhandlungsaal. Wer am Mittwoch in der Stadt Silivri den Mammutprozess gegen Istanbuls Stadtverwaltung beobachtet, sieht einen Hinterkopf nach dem anderen auftauchen. Dann drehen sie sich um und winken.
TürkeiErdoğans Angstgegner macht das Gericht zur politischen Bühne
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Wegen angeblicher Korruption fordert die Anklage für Ekrem İmamoğlu 2400 Jahre Haft. Statt sich zu verteidigen, hält der frühere Bürgermeister von Istanbul eine mitreißende Regierungserklärung.
Von Raphael Geiger, Istanbul
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