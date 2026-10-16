Sie kommen direkt aus dem Untergrund. Über einen Tunnel gelangen die Gefangenen von ihren Zellen ins Gerichtsgebäude, über eine Treppe geht es hoch in den Verhandlungsaal. Wer am Mittwoch in der Stadt Silivri den Mammutprozess gegen Istanbuls Stadtverwaltung beobachtet, sieht einen Hinterkopf nach dem anderen auftauchen. Dann drehen sie sich um und winken.