Die Türkei hat am Mittwoch erstmals seit Monaten wieder erlaubt, dass neu erkrankte Krebspatienten aus dem Nordwesten Syriens zu einer Behandlung ins Land gelassen werden. 30 Patienten seien am Morgen in die Türkei gereist, sagte der Gesundheitsdirektor des zuständigen Grenzübergangs Bab al-Hawa der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Erdbeben im Februar nahm die Türkei lange Zeit überhaupt keine Krebspatienten mehr aus dem Bürgerkriegsland auf.

Erst vor einigen Wochen durften wieder solche Patienten über die Grenze kommen, die schon zuvor in der Türkei behandelt worden waren. Jetzt durften auch wieder Neuerkrankte einreisen. Nach Angaben des Gesundheitsbüros dürfen von nun an bis zu 90 neu diagnostizierte Krebspatienten in jeder Woche in die Türkei einreisen.

Insgesamt 600 Krebspatienten warten demnach derzeit darauf, eine medizinische Behandlung im Nachbarland zu erhalten. Am Wochenende hatten einige von ihnen am Grenzübergang demonstriert für die Erlaubnis einer Einreise in die Türkei. Laut einem Bericht der US-Hilfsorganisation SAMS und der Organisation Relief International (RI) werden im Nordwesten Syriens jedes Jahr bis zu 3000 neue Krebsfälle diagnostiziert.

Die betroffene Region ist jedoch vom Rest des Landes abgeschnitten, und staatliche Hilfe gibt es dort keine. Die medizinische Versorgung ist nach mehr als zehn Jahren, die der syrische Bürgerkrieg andauert, sehr schlecht. Im vergangenen Jahr waren nur etwa zwei Drittel der medizinischen Einrichtungen vollständig funktionsfähig, und durch die verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei im Februar sind noch weitere zerstört worden.

Bab al-Hawa ist der wichtigste Grenzübergang für humanitäre Hilfslieferungen für den Nordwesten Syriens. Die Türkei ist nicht verpflichtet, Menschen zu einer Behandlung einreisen zu lassen. Die Kosten für die medizinischen Behandlungen in der Türkei tragen Menschenrechtsaktivisten zufolge häufig die Vereinten Nationen und die Europäische Union.