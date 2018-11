20. November 2018, 18:51 Uhr Türkei Die Stimmen der Mörder

Medien zitieren von den Tonbändern, die die Bluttat an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi aufgezeichnet haben. Man hört darauf auch einen Begleiter des Kronprinzen in Riad.



Von Dunja Ramadan und Christiane Schlötzer , Istanbul

Die Türkei hat versucht im Mordfall Khashoggi den Druck auf Saudi-Arabien noch einmal zu erhöhen. Unter Berufung auf türkische Sicherheitskreise veröffentlichte die Webseite Habertürk am Dienstag erstmals Zitate der Gespräche im saudischen Generalkonsulat von Istanbul. Dort wurde der Journalist und Regimekritiker am 2. Oktober getötet. Auf den Bändern ist demnach zu hören, wie Jamal Khashoggi ruft: "Lass' meinen Arm los, was denken Sie, was Sie da tun." Zu hören seien zudem Geräusche eines Kampfes, von "Schlägen" und "Folter". Und die Stimmen von sieben Männern.

Türkischen Sicherheitsquellen zufolge, so heißt es weiter, sei einer der Männer als Mahir Mutrib identifiziert worden. Er soll gesagt haben: "Verräter. Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden." Das Stimmprofil sei mit Stimmproben verglichen worden, die bei der Einreise des Mannes von Grenzbeamten aufgenommen wurden. Amerikanische Medien haben Mutrib als regelmäßigen Begleiter des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, kurz "MbS", identifiziert. Mutribs Stimme sei auch in 19 Telefongesprächen mit Saudi-Arabien zu hören. Vier dieser Gespräche seien mit dem persönlichen Berater von MbS, Saud al-Qahtani, geführt worden. Die türkische Zeitung Hürriyet schrieb außerdem, Khashoggi sei vor seinem Tod noch gedrängt worden, seinem Sohn Salah in Riad eine Botschaft zu schicken, was er aber verweigerte. Das Blatt schließt daraus, Khashoggis Mörder wollten eine Legende stricken, die später ihre Unschuld beweisen sollte.

Khashoggis Sohn durfte Saudi-Arabien monatelang nicht verlassen. Inzwischen konnte er in die USA ausreisen, aber erst, nachdem die Regierung in Riad ein Foto veröffentlicht hatte, das zeigt, wie MbS dem jungen Khashoggi kondoliert. US-Medien hatten am Wochenende berichtet, der Geheimdienst CIA gehe nun dem Verdacht nach, der Kronprinz selbst habe den Mord angeordnet. Am Dienstag sollte Präsident Donald Trump den CIA-Bericht erhalten.

Unmittelbar vorher warnte der saudische Außenminister Abdel Al-Dschubeir davor, mit Vermutungen gegen das Königshaus eine "rote Linie" zu überschreiten. Das Regime hat sich damit erstmals zu Vorwürfen gegen bin Salman geäußert. Der Zeitung Al-Sharq al-Awsat sagte der Minister: "Wir im Königreich wissen, dass solche Behauptungen völlig falsch sind, und wir weisen sie entschieden zurück." Man werde keine Versuche zulassen, den König oder den Kronprinzen "anzutasten, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer". Was dieser Drohung folgen könnte, ließ Dschubeir offen.

Am Montag sprach erstmals seit Beginn der Khashoggi-Affäre auch der saudische König Salman, Vater von MbS, vor dem Schura-Rat. Der 82-Jährige erwähnte den getöteten Journalisten nicht, sondern lobte lediglich die saudische Justiz für ihre Bemühungen sowie die Wirtschaftsreformen seines Sohnes. Dieser solle in Zukunft die Entwicklung von Arbeitsplätzen für die junge Generation vorantreiben, sagte er.

In den USA steigt der Druck auf den Präsidenten, Abstand zu nehmen von bin Salman

Die Rückendeckung durch den greisen Vater trifft wohl nicht die Stimmung innerhalb des Königshauses. Laut der Nachrichtenagentur Reuters versuchen Angehörige der Herrscherfamilie derzeit, die Thronfolge von MbS zu verhindern. Im Gespräch sei Prinz Ahmed bin Abdulaziz, der jüngere Bruder von König Salman. Der Prinz kehrte Ende Oktober nach einem zweimonatigen Aufenthalt in London zurück nach Riad. Er war fast 40 Jahre lang Vize-Innenminister und gilt als Kritiker von MbS. Der wird Ende November in Buenos Aires zum G-20-Gipfel erwartet, wo er erstmals seit der Khashoggi-Affäre auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und Trump treffen wird.

In den USA wächst indes der Druck auf Präsident Trump. Dieser hatte den Verdacht gegen bin Salman zuletzt als "voreilig" bezeichnet. Trump hatte sich bemüht, das enge Bündnis mit Saudi-Arabien nicht zu belasten. Der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham bezeichnete den Kronprinzen inzwischen aber als "Abrissbirne" in den Beziehungen zwischen Washington und Riad. Er habe anfangs selbst große Hoffnungen in bin Salman als Reformer gesetzt. Das habe sich erledigt. Der Kronprinz sei "irrational und wirr". Der Republikaner Bob Corker, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Kongress, kündigte an, sollte Trump den mutmaßlichen Drahtzieher des Mordes nicht bestrafen, werde dies der Kongress tun. Corkers Parteifreund Rand Paul forderte einen Stopp der Rüstungsverkäufe an Riad.