10. März 2019, 18:46 Uhr Türkei Der Patriarch der Armenier ist tot

Mesrob II. verstarb nach langer Krankheit. Das Verhältnis der christlichen Gemeinde zum türkischen Staat ist strittig.

Von Christiane Schlötzer-Scotland, Istanbul

Im Alter von 62 Jahren ist der Armenische Patriarch von Istanbul, Mesrob II., am Freitag in einem armenischen Krankenhaus in Istanbul nach langer schwerer Krankheit gestorben. Mesrob Mutafyan hatte sein Amt vor 20 Jahren übernommen, konnte es aber wegen einer Demenz seit 2008 nicht mehr ausüben. Die armenisch-orthodoxe Gemeinde der Türkei hat nur noch etwa 60 000 Mitglieder, sie ist damit aber die größte christliche Gemeinschaft im Land. Schon lange ist sie uneins darüber, wie sich gegenüber dem türkischen Staat verhalten soll. Nachdem Mesrob II. erkrankte, entbrannte deshalb auch Streit darüber, wer ihn vertreten dürfe. 2010 wählte der Kirchenrat Bischof Aram Ateşyan zum Stellvertreter. Er setzte auf gute Beziehungen zum Staat. Ein anderer Flügel der Gemeinde forderte dagegen mehr Autonomie. Der Streit erreichte 2016 einen Höhepunkt, als der Deutsche Bundestag eine Resolution zum Völkermord an den Armeniern verabschiedete. Ateşyan distanzierte sich davon in einen Brief an Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Die in Istanbul erscheinende armenische Zeitung Agos kritisierte Ateşyan daraufhin scharf. Erdoğan twitterte seine Kondolenzwünsche am Freitag auf Türkisch und Armenisch. In Istanbul läuteten die Glocken der armenischen Kirchen alle 15 Minuten. Der Tod Mesrobs macht den Weg zur Patriarchenneuwahl frei. Sie war von Ankara bislang unter Berufung auf die Rechtslage blockiert worden, die eine Neuwahl nicht zulasse, solange der Patriarch noch lebe. Vor dem Völkermord 1915-1917 gab es auf dem Gebiet der heutigen Türkei weit mehr als eine Million Armenier.